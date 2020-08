Atletica, Filippo Tortu di nuovo in scena in Svizzera: il 15 agosto a La Chaux-de-Fonds (Di venerdì 7 agosto 2020) A ferragosto Filippo Tortu tornerà in in Svizzera per un altro impegno agonistico. Stavolta il recordman italiano dei 100 metri è atteso sabato 15 a La Chaux-de-Fonds, dopo aver corso mercoledi’ in 10″18 a Langenthal. È qui che cercherà di ritoccare il primato stagionale, ottenuto a Savona con 10″12 a meta’ luglio. Previsto un doppio sprint per Tortu, con batteria alle 13.30 e finale alle 16.55 in base al programma orario provvisorio. Un altro obiettivo di questa stagione per il 22enne brianzolo delle Fiamme Gialle sarà il Golden Gala Pietro Mennea del 17 settembre allo stadio dei Marmi di Roma. Tra gli avversari che sono stati già annunciati spicca Silvan Wicki, sfrecciato in 10″11 di recente a ... Leggi su sportface

