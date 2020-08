Ati Macellum, nuova vita per il Tempio di Serapide (Di venerdì 7 agosto 2020) nuova linfa per il Tempio di Serapide, l’antico Macellum di Puteoli, l’attuale Pozzuoli, che il prossimo settembre riapre i battenti dopo decenni di chiusura al pubblico. Un palcoscenico unico, quello dell’antico mercato romano, che ospita fino all’8 agosto il progetto “Overture, verso il mediterraneo e oltre”, che sarà riproposto il 25 e il 26 settembre. L’evento si traduce in un’opera coreografica di luci e musica che farà d’apripista alla serie di eventi e attività che si svolgeranno con regolarità a partire da settembre, nel celebre sito archeologico puteolano. La rassegna è un fiore che AtiMacellum, associazione che ha preso in concessione l’antico sito archeologico in partenariato con ... Leggi su ildenaro

infocampania : POZZUOLI - NUOVA VITA PER IL TEMPIO DI SERAPIDE GRAZIE ALL'IMPEGNO DELL' ATI MACELLUM -

Ultime Notizie dalla rete : Ati Macellum Ati Macellum, nuova vita per il Tempio di Serapide - Ildenaro.it Il Denaro Ati Macellum, nuova vita per il Tempio di Serapide

Nuova linfa per il Tempio di Serapide, l’antico Macellum di Puteoli, l’attuale Pozzuoli, che il prossimo settembre riapre i battenti dopo decenni di chiusura al pubblico. Un palcoscenico unico, quello ...

LE FOTO IN ANTEPRIMA/ Dopo un anno e mezzo di buio riaccese le luci del Tempio di Serapide di Pozzuoli

POZZUOLI – Domani sera, venerdì 7 agosto, verranno riaccese le luci sul Tempio di Serapide/Macellum di Pozzuoli con uno spettacolo, organizzato dall’ATI Macellum, dal titolo Overture, verso il Mediter ...

Nuova linfa per il Tempio di Serapide, l’antico Macellum di Puteoli, l’attuale Pozzuoli, che il prossimo settembre riapre i battenti dopo decenni di chiusura al pubblico. Un palcoscenico unico, quello ...POZZUOLI – Domani sera, venerdì 7 agosto, verranno riaccese le luci sul Tempio di Serapide/Macellum di Pozzuoli con uno spettacolo, organizzato dall’ATI Macellum, dal titolo Overture, verso il Mediter ...