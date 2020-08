Atalanta PSG, giornata di riposo per i nerazzurri. Domani si torna in campo (Di venerdì 7 agosto 2020) , attenzione alla condizione fisica di Gollini L’Atalanta continua la propria preparazione sui terreni di Zingonia in vista del match contro il Paris Saint-Germain. La squadra di Gasperini oggi riposerà, Domani invece si tornerà in campo. Doppia seduta nella giornata di ieri, i nerazzurri hanno seguito lo stesso allenamento di mercoledì. Domani si riparte, ma nel frattempo la società orobica continua a monitorare Gollini: il portiere della Dea ha lavorato ancora a parte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Guillaumemp : Dopo #Mbappé, anche Verratti potrebbe mancare la partita con l’Atalanta. Si parla di una lesione al polpaccio dopo… - CanalSupporters : Ce sera un Atalanta offensif contre le PSG assure le Corriere di Bergamo #TeamPSG #PSG #UCL #PSGATA… - DiMarzio : #Atalanta, #Ilicic torna in Slovenia: non ci sarà con il #PSG. TI siamo vicini Josip ?? - Mediagol : #Atalanta-PSG, carica Freuler: 'Giocheremo con Bergamo e per Bergamo. Mbappè assente? Ci crederò solo quando...'… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #calcio #champions #Verratti, resta il pessimismo: difficile ci sia contro l’ #Atalanta -