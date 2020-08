Associazione Anna Jervolino, torna il Summer Concert (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – torna Summer Concert dell’Associazione Anna Jervolino e dell’Orchestra da Camera di Caserta. La Rassegna, articolata in Musica nel Chiostro e Matinée al Museo, avrà luogo “en plein air” dal 5 agosto al 20 settembre presso il Convento di S. Francesco di Casanova di Carinola, il Palazzo Mazziotti di Caiazzo e il Museo Archeologico di Teano. Parallelamente a Summer Concert, è in corso il Festival Organistico a Pietramelara presso la Chiesa di S. Rocco e a Roccamonfina presso il Santuario Madonna dei Lattani. L’evento, realizzato in ... Leggi su anteprima24

pgen79 : @GabySalvo @Menta57 @leleadani @anna_billo @pizzigo Io sono del sud. E sei tu che hai fatto l'associazione Massimo… - anna_aiello_ : RT @xbwleialoony: letteralmente ogni volta che dico a qualcuno 'buona visione' mi si crea quest'associazione di immagini in mente e questa… - caltalive : Il progetto “Ricamiamo Giocando”, ideato dalla ricamatrice nissena Maria Anna Bonaffini, presidente dell’associazio… - COM_SESTRILEV : ??L'anello di Sant'Anna escursione guidata sabato 8 agosto, alle 18.30 . Una panoramica e suggestiva escursione al p… -

Ultime Notizie dalla rete : Associazione Anna Festival Organistico 2020 dal 01 al 29 agosto organizzato dall'Associazione Anna Jervolino e dall'Orchestra da Camera di Caserta | CasertaWeb Partanna, al via la rassegna letteraria "Ciuri... e Letture"

Prenderà il via domenica 9 agosto a Partanna il ciclo di incontri letterari “CIURI… E LETTURE" organizzato dall’Associazione culturale ‘CIURI’ con il patrocinio del Comune di Partanna e curato dalla g ...

Strutture sanitarie carenti: associazioni incontrano Cotticelli

Hanno dovuto attendere qualche settimana, ma alla fine la delegazione (Favo e Acmo, Calma e Ave-Ama) di associazioni che operano in campo sanitario, accompagnata dal Centro Servizi al Volontariato del ...

