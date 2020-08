Assistenza sanitaria a Torvaianica, a Ferragosto attivo un servizio di ambulanza sul litorale (Di venerdì 7 agosto 2020) Ferragosto in sicurezza. Il Comune di Pomezia, grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione Confraternita Misericordia di Pomezia, vuole potenziare il servizio di Assistenza sanitaria sul litorale durante i tre giorni di Ferragosto, periodo di massima affluenza sulle spiagge locali. Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 sul lungomare delle Sirene 404, nei locali adiacenti la farmacia comunale n.5, sarà disponibile un servizio di ambulanza con medico, per gestire le emergenze e garantire al meglio la sicurezza dei cittadini e dei turisti. “Vogliamo potenziare i servizi di Assistenza sanitaria sul litorale – spiegano gli Assessori Miriam Delvecchio e Stefano Ielmini ... Leggi su ilcorrieredellacitta

LATINA – “L’approvazione del finanziamento richiesto dalla ASL di Latina, dà il via libera alla realizzazione delle Case della Salute di Cori e Minturno e all’ampliamento di quella di Aprilia. Si trat ...

Passata la fase più acuta della crisi sanitaria generata dal Covid-19, e di fronte al fatto che la prospettiva di un lungo periodo di incertezza e stagnazione sta comprimendo le aspettative di ripresa ...

