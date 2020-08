Asse Tofalo-Provenza per far fuori il ministro Spadafora (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Bloccare la riforma dello sport, che presenta alcune “criticità” e che è stata approvata attraverso “un percorso non condiviso“. E’ quanto richiesto a Vincenzo Spadafora in una lettera inviata al ministro dello Sport dal direttivo M5S. E’ quanto riferiscono fonti pentastellate. Nella missiva, viene richiesto un confronto con il capo politico Vito Crimi e il capo-delegazione 5 stelle al Governo Alfonso Bonafede. Ad attaccare Spadafora, riferiscono alcuni deputati grillini, sarebbero in particolare i parlamentari Provenza, Valente, Tuzi e Mariani, membri del tavolo sport, che non hanno apprezzato il lavoro fatto da Spadafora. Provenza, riferiscono le stesse fonti, avrebbe anche ... Leggi su anteprima24

