Ascolti TV | Giovedì 6 agosto 2020 Sei mai Stata sulla Luna? vince con il 15 3% | la replica di Zelig 10 7%

Su Rai1 Sei mai Stata sulla Luna? ha conquistato 2.575.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 la replica di Zelig ha raccolto davanti al video 1.770.000 spettatori pari al 10.7% di share (l'ultimo breve segmento, Zelig por la Noche, 1.088.000 – 10.9%). Su Rai2 Due Donne e un Segreto ha interessato 912.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 300 ha catturato l'attenzione di 648.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 In Arte Mina ha raccolto davanti al video 1.131.000 spettatori pari ad uno share del 6.4%. Su Rete4 Mamma Mia! totalizza un a.m. di 700.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 In Onda Focus ha registrato 603.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su TV8 Nel Cuore della Tempesta ha segnato il 3.1%

