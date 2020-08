Ascolti, dati auditel giovedì 6 agosto 2020: vince il film Sei mai stata sulla luna? (Di venerdì 7 agosto 2020) Il film ‘Sei mai stata sulla luna?‘ su Rai1 si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time di ieri con 2.575.000 telespettatori (share 15.3%). Mentre su Canale 5 la replica di Zelig è stata seguita da 1.770.000 (share 10.7%) e su Rai3 lo speciale ‘In Arte Mina’ è stato visto da 1.131.000 (share 6.4%). Sempre in prima serata, su Rai2 ‘Due Donne e un Segreto’ ha ottenuto 912.000 spettatori (share 5.1%), su Retequattro ‘Mamma Mia!’ ha avuto 700.000 (share 4.3%), su Italia1 ‘300’ è stato seguito da 648.000 (share 4.1%) e su La7 ‘In Onda Focus’ è stato visto da 603.000 (share 3.5%). Nell’access prime time è leader ‘Techetechetè’ su Rai1 con 3.370.000 (share ... Leggi su tvzap.kataweb

italiaserait : Ascolti TV 6 Agosto 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - CorriereCitta : Ascolti tv giovedì 6 agosto 2020: Sei mai stata sulla luna?, Zelig, 300, dati Auditel e share - tvzoomitalia : #Ascoltitv tutti i dati 5 agosto: Europa League free+pay meglio di Come Sorelle. L'Inter pay batte Zavoli #auditel… - AndreaAAmato : #Ascoltitv tutti i dati 5 agosto: Europa League free+pay meglio di Come Sorelle. L'Inter pay batte Zavoli #auditel… - italiaserait : Ascolti TV 5 Agosto 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Un fine settimana dove non mancano le occasioni per vivere le bellezza del Varesotto, per ascoltare buona musica e guardare un film all'aperto. Ecco qualche idea Un fine settimana dove non mancano le ...Per oltre 10 anni Google ha condotto ricerche sotto il nome in codice «Project Oxygen» per scoprire quali siano le caratteristiche che rendono il capoufficio «perfetto». Mountain View - spiega Busines ...