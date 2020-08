Arthur Juventus, il centrocampista è a Barcellona (Di venerdì 7 agosto 2020) Arthur Juventus, il centrocampista è a Barcellona: ora i test del coronavirus, poi ci sarà la partenza per Torino Arthur è arrivato a Barcellona per sostenere le visite mediche sul covid-19. Il centrocampista brasiliano, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, è arrivato in città per poter effettuare tutti i test. Il giocatore effettuerà tutte le visite mediche del caso, poi partirà per Torino. Ormai la rottura con il club azulgrana è definitiva, manca davvero poco per vedere Arthur con la nuova maglia bianconera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

