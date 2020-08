Arrivate prime dosi vaccino allo Spallanzani. Test dal 24 agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono Arrivate le prime dosi del vaccino contro il #covid19 all'Istituto Spallanzani, per esclusivo uso sperimentale. L'Unità di Crisi della Regione Lazio, precisando che si stanno reclutando i volontari per la sperimentazione. I Test avranno inizio il 24 agosto. L`Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani "è alla ricerca di volontari sani, di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, che non abbiano partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi e che non abbiano contratto il Covid-19.Chi ha questi requisiti e vuole dare un tuo contributo nella lotta al coronavirus può chiamare il numero 06/55170203 dalle 09:00 alle ... Leggi su ilfogliettone

