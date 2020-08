Arrivano i bandi di Publiacqua. Contributi a sport e cultura (Di venerdì 7 agosto 2020) Fino alle 23.59 del giorno stabilito sarà sufficiente collegarsi alla pagina clickdaysport.Publiacqua.it, riempire la form e richiedere il contributo. Il bando è destinato a soggetti concessionari di ... Leggi su lanazione

«C'è stato un tentativo di speculazione politica e aggressione mediatica sulla nostra sanità. Mi pare che abbia lasciato il tempo che trova». Lo afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo D ...

Firenze, 7 agosto 2020 - Publiacqua ha stanziato 600.000 euro per sostenere le realtà che si occupano di sport e cultura nei 45 Comuni soci della Toscana (tra cui Firenze, Prato e Pistoia). Previsto u ...

