Arriva il multisfondo su WhatsApp, come fare ad attivarlo (Di venerdì 7 agosto 2020) I più attenti di voi già sapranno che attualmente alcuni fortunati utenti stanno utilizzando una nuova versione beta di WhatsApp. Si tratta di quella dedicata ai device iOS conosciuta con il codice 2.20.90.21, e attualmente chiusa al grande pubblico per mancanza di posti liberi. Chi ci ha già messo sopra le mani, però, sta condividendo con il resto della community tutta una serie di informazioni piuttosto interessanti. Già in passato erano infatti emerse feature e opzioni gradite dall'utenza per l'evoluzione dell'applicazione di messaggistica istantanea, a cui seguono quelle trapelate in data odierna. Stando a quanto si legge sulle pagine del portale WABetaInfo, dalla fase di test è emersa una vera e propria funzione multiwallpaper - o multisfondo -, pensata per quanti sono alla ricerca di personalizzazione ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Arriva multisfondo Arriva il multisfondo su WhatsApp, come fare ad attivarlo OptiMagazine WhatsApp, Multisfondo in arrivo: a cosa serve e come attivarlo

La nuova funzionalità Multisfondo è in arrivo su WhatsApp, ma a che cosa serve? E come si attiva? Vi spieghiamo tutto quello che dovete sapere. NOTIZIA di Simone Pettine — 07/08/2020 WhatsApp non smet ...

WhatsApp, prossimamente arriverà il Multisfondo: ecco come attivarlo

Nella beta per iOS 2.20.90.21 di WhatsApp Messenger, attualmente chiusa al pubblico per mancanza di posti liberi, sono apparse molte novità. Tra queste, quella che potrebbe piacere di più all’utente a ...

La nuova funzionalità Multisfondo è in arrivo su WhatsApp, ma a che cosa serve? E come si attiva? Vi spieghiamo tutto quello che dovete sapere. NOTIZIA di Simone Pettine — 07/08/2020 WhatsApp non smet ...Nella beta per iOS 2.20.90.21 di WhatsApp Messenger, attualmente chiusa al pubblico per mancanza di posti liberi, sono apparse molte novità. Tra queste, quella che potrebbe piacere di più all’utente a ...