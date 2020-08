Armi, Ferrara (M5s): “Presentato ordine del giorno a dl Semplificazioni per creare banca dati condivisa sulla salute psichica dei possessori” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Ho presentato un ordine del giorno al decreto Semplificazioni per istituire al più presto la banca dati condivisa tra forze dell’ordine e strutture sanitarie, già prevista dalla legge ma mai attuata, allo scopo di monitorare in tempo reale lo stato di salute psichica dei possessori di porto d’Armi ed evitare così che persone con sopravvenuti disturbi o patologie mentali possano continuare a possedere Armi da fuoco”. Lo annuncia in un video il senatore delMovimento 5 stelle Gianluca Ferrara, firmatario insieme a Mattia Crucioli, di un disegno di legge che prevede proprio la creazione di una banca dati per chi ... Leggi su ilfattoquotidiano

