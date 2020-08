Arancia Meccanica ad Alassio: immigrati col bonus vacanze rapinano turisti (Di venerdì 7 agosto 2020) Alassio, in Liguria, è terrorizzata da vere e proprie bande di immigrati che rapinano e picchiano i turisti. Grazie al bonus vacanze. C’è un’intera popolazione ad Alassio che deve convivere con la violenza. Nel comune della riviera ligure di ponente, i cittadini e i turisti devono sopportare per forza un gruppo di delinquenti, responsabile, oltre che di furti, anche di brutali risse come quella dell’altra notte ai piedi del molo Bestoso, davanti ai turisti in fuga terrorizzati. Gli inquirenti la chiamano ‘Arancia Meccanica’ vista la brutalità con la quale gli immigrati compiono i loro raid. Negli ultimi giorni ad ... Leggi su chenews

c4radjo : @parabamine arancia meccanica sul grande schermo?? - xblunotte : RT @noitre32: ARANCIA MECCANICA Immigrati pagati dal governo per pestare e derubare in spiaggia: la banda del 'bonus vacanze', orrore ad Al… - noitre32 : ARANCIA MECCANICA Immigrati pagati dal governo per pestare e derubare in spiaggia: la banda del 'bonus vacanze', or… - Kristina_Claret : Arancia meccanica ad Alassio, sette giovani #risorseINPS provenienti da Torino erano in vacanza grazie al al bonus… - 45acpjoe : @lucapetrux Oltre al nome del portentoso macedone, il bimbo porta pure il nome del protagonista di Arancia Meccanica ... Promette assai bene -