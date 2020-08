Aquí Yo Mando, nuovo singolo di Kali Uchis e Rico Nasty (Di venerdì 7 agosto 2020) Kali Uchis, una delle regine ignorate dell’R&B, e Rico Nasty, una delle regine ignorate del rap. Eccole collaborare, finalmente, nella splendida Aquí Yo Mando, un inno al girl power nella miglior tradizione pop. Ecco Aquí Yo Mando, signore e signori Kali Uchis è qua, e vuole rimanere. Forse la maggior parte del pubblico non se n’è ancora resa conto, ma c’è nella ragazza di Alexandria (VA) un talento sterminato e senza limiti. Un talento che continua ad evolvere, ad adattarsi all’estetica musicale contemporanea, a rivelare sempre nuove sfaccettature. Lo si vede col suo album di debutto, Isolation, uscito nel 2018. Si è classificato come trentottesimo miglior album ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

lonelyhe4rtsclu : adesso ditemi perché Kali Uchis non ha rilasciato Aqui Yo Mando stanotte senza dire niente poi - _umfreddie : RT @lovegalorc: kali uchis - aqui yo mando ft. rico nasty & cazzu ???? - TsunamiKittenz : @dojasnap Stream Aqui Yo Mando by Kali Uchis ft. Rico Nasty & Cazzu in 30 minutes - HeyArthuur : 1 like aqui e eu mando um trava zap pro giovanni - CazzuItalia : Domani uscirà 'Aqui Yo Mando', di Rico Nasti e Cazzu. -

Ultime Notizie dalla rete : Aquí Mando Karting, bimbo di 10 anni muore nella pista di Alonso. Lui: «Sono distrutto» Corriere dello Sport.it