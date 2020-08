Apex Legends sta per ricevere la nuova leggenda Rampart (Di venerdì 7 agosto 2020) Sembra che Respawn Entertainment non voglia perdendo tempo per rivelare il prossimo personaggio di Apex Legends! Dopo aver twittato una clip vocale nella giornata di ieri, lo studio ha pubblicato il trailer di lancio della Stagione 6 con Rampart confermata come la prossima leggenda. Sul sito ufficiale del gioco, EA descrive Rampart come "la regina della tecnologia, che si è fatta un nome nei combattimenti clandestini e non ha paura di dimostrare che fa sul serio".Leggi altro... Leggi su eurogamer

