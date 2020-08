Antoine Fuqua dirige il film sull'assedio di Betlemme (Di venerdì 7 agosto 2020) Il regista e produttore Antoine Fuqua, autore di film come 'Training Day', 'The Equalizer', 'Southpaw' e 'Shooter', dirigerà 'Siege Of Bethlehem' . La sceneggiatura narra una storia realmente accaduta ... Leggi su quotidiano

