Anticipazioni Una Vita: la Banca d’America fallisce, tragedia per il quartiere (Di venerdì 7 agosto 2020) Anticipazioni Una Vita: il filmato postato in fondo all’articolo, ci racconta del fallimento della Banca d’America. Come sappiamo per via della truffa architettata da Genoveva e Alfredo ai danni degli abitanti di Calle Acacias, per loro sarà una vera e propria tragedia. La scena si apre a casa di Liberto e Rosina. Quest’ultima torna dopo aver fatto compere e fa arrabbiare il marito per tutto quello che ha ordinato. La coppia ha investito nella Banca su “consiglio” della Salmeròn e di Bryce, ma Liberto spiega alla moglie che con la moglie non c’è nulla di sicuro. Rosina minimizza. Felicia e Susana escono dal ristorante di quest’ultima chiacchierando e dicono tra l’altro che Genoveva, da che ha sposato Alfredo, è tutta ... Leggi su pianetadonne.blog

