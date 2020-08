Anthony Fauci sotto protezione: «Minacce di morte per me e la mia famiglia e molestie alle mie figlie» (Di venerdì 7 agosto 2020) Anthony Fauci, il più celebre virologo degli Stati Uniti che rimane accanto a Trump durante tutta l’emergenza sanitaria, si è visto costretto ad assumere delle guardie del corpo a causa di Minacce di morte ricevute a sé e alla sua famiglia. Il membro della task force della Casa Bianca ed epidemiologo ascoltato e considerato massimo esperto – tanto che la sua popolarità è maggiore di quella di Trump, il quale lo ha anche attaccato alcune volte – sta vivendo una situazione difficile. LEGGI ANCHE >>> Fauci spiega perché il boom dei casi in Usa è inarrestabile rispetto all’Europa Fauci minacciato di morte Dopo essere stato attaccato pubblicamente dal presidente Trump, ... Leggi su giornalettismo

