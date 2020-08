Antebellum: il film con Janelle Monáe ha una nuova data di uscita (Di venerdì 7 agosto 2020) Lionsgate ha annunciato la nuova data di uscita di Antebellum, il film con protagonista l'attrice Janelle Monáe. Antebellum, il film con star Janelle Monáe, ha una data di uscita: il 18 settembre debutterà in streaming negli Stati Uniti, mentre in altri mercati a livello internazionale sarà distribuito nelle sale. Lionsgate ha annunciato la scelta spiegando che la situazione attuale rende impossibile proporre in modo tradizionale l'atteso lungometraggio. Joe Drake, a capo di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Anche se l'esperienza cinematografica resterà sempre il cuore del nostro business, siamo elettrizzati nel poter afferrare l'opportunità di ... Leggi su movieplayer

