Andrea Roncato, no al GF Vip: "Mia moglie? Non è gelosa di Stefania Orlando" (Di venerdì 7 agosto 2020) Niente Grande Fratello Vip per Andrea Roncato. Nelle scorse settimane era trapelato il nome dell'attore per la quinta edizione del reality show. Non solo: si vociferava pure di un coinvolgimento di Stefania Orlando, ex moglie di Roncato. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo il 73enne ha smentito i gossip chiarendo che non ha nessuna …

MaoTzeChang : @prohaska83 @TizRicc Ma questo è Andrea roncato - DrApocalypse : dai su, è Andrea Roncato e siamo su Scherzi a Parte #DDLZAN #omotransfobia -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Roncato Andrea Roncato, una vita tra amori e fim Corriere della Sera Andrea Roncato, no al GF Vip: “Mia moglie? Non è gelosa di Stefania Orlando”

Niente Grande Fratello Vip per Andrea Roncato. Nelle scorse settimane era trapelato il nome dell’attore per la quinta edizione del reality show. Non solo: si vociferava pure di un coinvolgimento di St ...

‘Sotto il sole di Riccione’ splende anche un pesarese

Diventa bagnino, attirando su di sé le attenzioni di tutte le ragazze. In suo aiuto arriverà Gualtiero, alias Andrea Roncato, playboy e bagnino a riposo, deciso a condividere i suoi segreti con un ...

