Andrea Delogu come Chiara Ferragni | mostra la cellulite in diretta tv

Chiara Ferragni docet. Dopo che l'imprenditrice digitale ha messo in mostra la sua cellulite su Instagram la conduttrice Andrea Delogu ha voluto fare lo stesso in tv, a La Vita in diretta Estate. Nello spazio dedicato ai difetti fisici e alla chirurgia estetica, la conduttrice ha intervistato Cristina Fogazzi – la famosa Estetista Cinica che …

