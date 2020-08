Analisi Auditel del pomeriggio di giovedì 6 agosto 2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) Partiamo con l'Analisi delle nostre curve dello share minuto per minuto pomeridiane con la linea verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al comando al 19% di share, segue la curva arancione di Canale 5 con Beautiful e Una vita che si porta poi al comando al 21% di share, mentre la curva di Rai1 con il varietà Io e te scorre poco sopra la soglia del 10% di share. Abbiamo poi la curva gialla delle repliche dello Sportello di Forum che arriva al 6%.La curva arancione di Canale 5 con Daydreamer resta al comando al 21% di share, per poi calare al 16% con le repliche del Segreto. In seguito abbiamo poi al comando la curva di Vita in diretta estate che scorre attorno al 14%, con la curva arancione di Canale 5 che si posiziona attorno al 10% di share. Analisi Auditel del pomeriggio di giovedì 6 ... Leggi su blogo

toysblogit : Analisi Auditel del pomeriggio di giovedì 6 agosto 2020 - AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 30 luglio: meno corna più share per Bisciglia post covid. Rete4 ‘tradisce’ Salvini… - tvzoomitalia : #Ascoltitv analisi 30 luglio: meno corna più share per Bisciglia post covid. Rete4 ‘tradisce’ Salvini… - AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 29 luglio: Angela controlla le sorelle. Il calcio va in vacanza. Floris spinge Telese e Parenzo… - tvzoomitalia : #Ascoltitv analisi 29 luglio: Angela controlla le sorelle. Il calcio va in vacanza. Floris spinge Telese e Parenzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Analisi Auditel Analisi Auditel del pomeriggio di giovedì 6 agosto 2020 TVBlog.it Ascolti tv ieri: Sergio Zavoli vs Come sorelle - Auditel 5 agosto

Ieri sera SuperQuark non è andato in onda perchè la Rai ha voluto omaggiare Sergio Zavoli nel giorno della sua scomparsa. Su canale 5, invece, il consueto appuntamento con Come sorelle: chi ha vinto s ...

Home Ascolti Ascolti tv ieri sera: I migliori dei migliori anni vs Lo show...

I migliori dei migliori anni vs Guinness – Lo show dei record: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 31 luglio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri in merito ai maggiori c ...

Ieri sera SuperQuark non è andato in onda perchè la Rai ha voluto omaggiare Sergio Zavoli nel giorno della sua scomparsa. Su canale 5, invece, il consueto appuntamento con Come sorelle: chi ha vinto s ...I migliori dei migliori anni vs Guinness – Lo show dei record: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 31 luglio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri in merito ai maggiori c ...