Alzano-Nembro, niente zona rossa? I verbali: "Decisione di Conte". Un terremoto: il premier ha mentito per mesi. È la sua fine? (Di venerdì 7 agosto 2020) Ieri, giovedì 6 agosto, sono trapelati i verbali del Comitato tecnico scientifico che hanno spiegato come si È arrivati al lockdown, voluto a livello nazionale dal governo e da Giuseppe Conte, mentre gli esperti proponevano solo la chiusura di alcune regioni del Nord. Ma da quei verbali mancavano quelli relativi ad Alzano Lombardo e Nembro, i due paesi in Valseriana, nella Bergamasca, dove il Covid-19 ha picchiato durissimo, tanto da essere considerati i paesi simbolo della strage. Bene, ora quei verbali filtrano. E per il governo i guai sono enormi: si scopre infatti che il Cts aveva chiesto di istituire la zona rossa, ma il governo non lo ascoltò. Proprio quella zona rossa per la ... Leggi su liberoquotidiano

