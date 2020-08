Alzano e Nembro, spunta il verbale: Il Cts chiese la zona rossa il 3 marzo. Ma non venne ascoltato (Di venerdì 7 agosto 2020) Bergamo, 7 ago – Il 3 di marzo gli esperti del Cts lo avevano messo nero su bianco: era necessario istituire la zona rossa – su modello del Lodigiano – ad Alzano Lombardo e Nembro, i due comuni della media Val Seriana investiti dallo tsunami coronavirus che proprio in quell’area della bergamasca chiese un altissimo tributo di vittime. L’appello dei tecnici è rimasto inascoltato in primis dal governo, che non ritenne di dover applicare rigide misure di contenimento specifiche nella zona della media Val Seriana, con le conseguenze che tutti conosciamo. E’ quanto emerge da uno stralcio del verbale, pubblicato stamattina dall’Eco di Bergamo, (scaricabili qui) in cui il Cts invita in modo ... Leggi su ilprimatonazionale

ilpost : Il Comitato tecnico scientifico propose la “zona rossa” per Nembro e Alzano Lombardo, ma il governo decise di no: l… - giorgio_gori : L’#EcodiBergamo pubblica oggi il verbale della seduta del #Cts del 3 marzo, quella in cui si parlò della #zonarossa… - HuffPostItalia : Il Cts raccomandò la zona rossa per Alzano e Nembro il 3 marzo ma il Governo non l'adottò mai - GranchiTatiana : RT @RonchiEnnio: #zonarossa #coronavirs #lombardia Per Alzano e Nembro furono proposte «misure restrittive già adottate nella zona rossa» h… - Noiconsalvini : ????ZONA ROSSA DI BERGAMO VERBALE DESECRETATO Comitato tecnico scientifico propose al governo la “zona rossa” il… -