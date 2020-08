Alzano e Nembro, Conte: “Il verbale del Cts del 3 marzo? Ne sono venuto a conoscenza il 5. Dopo il confronto valutate misure più severe” (Di sabato 8 agosto 2020) “Del verbale del 3 marzo del comitato tecnico scientifico io ne sono venuto a conoscenza il 5“. E, Dopo un’ulteriore valutazione, fu il Cts tra il 6 e il 7 marzo a “convincersi” che servisse chiudere l’intera Lombardia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa, ricostruisce la cronologia degli eventi dei giorni più controversi della pandemia, rispondendo alle domande dei giornalisti riguardo il Contenuto del documento diffuso poche ore prima su Alzano e Nembro. “Non posso riferire cosa ho detto agli inquirenti“, ha aggiunto, riportando solo fatti già riferiti alla stampa. In quel verbale, il Cts ... Leggi su ilfattoquotidiano

