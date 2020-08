Alyssa Milano: “Questa sono io col Covid19. Non è una bufala, fate attenzione” (Di venerdì 7 agosto 2020) L’attrice Alyssa Milano, celebre Phoebe del serial “Streghe” ha postato sul suo account Instagram una foto in cui appare intubata, rivelando di avere avuto il Covid 19, nonostante inizialmente i test risultassero negativi, e di essere stata malissimo, pensando di morire. Alyssa ha deciso di pubblicare la foto per lanciare un appello, sensibilizzando sulla gravità della malattia, soprattutto verso quelli che ancora si ostinano a ridimensionarne la portata, sul fatto che i numeri non sono reali (il suo esempio di negatività fino all’ultimo riguarda molte persone) e sull’importanza fondamentale di usare le mascherine e adottare il distanziamento sociale. “sono stata malissimo, pensavo di morire” scrive l’attrice vicino alla foto. “Non ... Leggi su dilei

Alyssa Milano ha rivelato di aver contratto il COVID-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). L'attrice, classe 1972, si è raccontata tramite il suo profilo Instagram condividendo anche due sc ...

Per tre volte i test a cui si è sottoposta (fra cui quello degli anticorpi tramite prelievo dal dito) avevano dato esito negativo, eppure Alyssa Milano continuava a stare malissimo e a sentirsi «come ...

Alyssa Milano ha rivelato di aver contratto il COVID-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). L'attrice, classe 1972, si è raccontata tramite il suo profilo Instagram condividendo anche due sc ...Per tre volte i test a cui si è sottoposta (fra cui quello degli anticorpi tramite prelievo dal dito) avevano dato esito negativo, eppure Alyssa Milano continuava a stare malissimo e a sentirsi «come ...