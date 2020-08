Alyssa Milano, il racconto shock: “Ho avuto il Covid, pensavo di morire, vorrei che nessuno si sentisse così” (Di venerdì 7 agosto 2020) Alyssa Milano: “Ho avuto il Covid” Alyssa Milano, protagonista della serie tv Streghe, confessa di essersi ammalata di Covid. “Questa sono io il 2 aprile dopo essere stata male per due settimane. Non mi ero mai sentita così male”, scrive in un lungo post sulla sua pagina Instagram in cui racconta di essere risultata negativa a 4 test prima che venisse accertato che aveva avuto il Coronavirus, e in cui condivide una foto dove appare intubata. “Dolore ovunque. Perdita di olfatto. Sentivo come se un grosso elefante si fosse seduto sul mio petto. Non riuscivo a respirare. Non riuscivo a mangiare. Ho perso 4 kg in due settimane. Mi sentivo confusa. Avevo una febbre lieve. E un mal di testa orribile. Praticamente ... Leggi su tpi

