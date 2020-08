Alyssa Milano confessa: “Ho avuto il Covid, è stato terribile” (Di venerdì 7 agosto 2020) Alyssa Milano, la famosa attrice per aver recitato in Streghe, ha confessato di aver avuto il Covid, un’esperienza terribile che le ha cambiato la vita. Alyssa Milano (fonte Instagram @Milano Alyssa)L’attrice, famosa per il suo ruolo di Phoebe nella serie tv Streghe, ha confessato sul suo profilo Instagram di aver avuto il Covid e di starne pagando le conseguenze ancora oggi. A quanto pare, nonostante i pesanti malesseri, per ben tre volte è risultata negativa al tampone. Solo adesso con il quarto esame è uscita fuori la sua positività agli anticorpi del coronavirus. Adesso la sua battaglia è quella di fare più ... Leggi su chenews

