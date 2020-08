Altro che balle, la Boschi vuole tornare ministro: "Ecco chi farà fuori", il nome del "sacrificio" (Di venerdì 7 agosto 2020) Lei nega, anche oggi - venerdì 7 agosto - in un'intervista a Repubblica. Maria Elena Boschi continua a respingere le voci secondo le quali il suo obiettivo sarebbe quello di tornare ministro. Eppure, quelle voci continuano a circolare con insistenza. E vengono rilanciate anche dal Corriere della Sera, che aggiunge dettagli importanti. Secondo il quotidiano di Via Solferino la Boschi ha davvero in testa l'idea di riprendersi una poltrona ministeriale, e avrebbe "il pallino" dell'Istruzione. Già, l'ex sottosegretaria avrebbe individuato la poltrona di Lucia Azzolina come obiettivo, e Matteo Renzi sarebbe d'accordo. Per inciso, la Azzolina è sacrificabile sostanzialmente per tutto il governo, stufo di gaffe e scivoloni. Certo, non è scontato che però il dicastero finisca alla ... Leggi su liberoquotidiano

borghi_claudio : Era meglio se non cominciavo nemmeno a leggere i verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Altro che l'eparina... - borghi_claudio : E un altro miliardo se ne è andato... Ma tranquilli, era Borghi che non doveva parlare #MPS #Toscana - rubio_chef : “Mamma mamma bombe dagli aeroplani, mamma guarda senza mani ”. Ogni volta che i sionisti???? si guardano allo specchi… - _LacieHeartree : Wwx e lwj non hanno bisogno di parlare a loro basta guardarsi negli occhi per capire cosa pensa l'altro questo è ci… - 4f345 : RT @mirianagrassi1: perché la vera confidenza è sapere quel che desidera un altro, e quando piacciono le stesse cose una persona non dà più… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Altro che relax: per un savonese su tre le vacanze fanno paura (di furti) SavonaNews.it Mission: Impossible 7, Christopher McQuarrie fa chiarezza sul ponte che verrà distrutto in Polonia

Cosa che include la rimozione del ponte principale del ponte in questione che, stando agli ingegneri, è strutturalmente inappropriato. Fra l’altro il ponte non è stato neanche costruito interamente ...

‘Ndrangheta, sequestrati beni a ristoratore

Militari della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno sequestrato beni immobili e rapporti finanziari, per un valore complessivo s ...

Cosa che include la rimozione del ponte principale del ponte in questione che, stando agli ingegneri, è strutturalmente inappropriato. Fra l’altro il ponte non è stato neanche costruito interamente ...Militari della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno sequestrato beni immobili e rapporti finanziari, per un valore complessivo s ...