Allo Spallanzani le prime dosi del vaccino anti-Covid made in Italy. La sperimentazione sull’uomo inizierà il 24 agosto. In corso la ricerca dei volontari (Di venerdì 7 agosto 2020) “Sono arrivate all’Istituto Spallanzani le prime dosi del vaccino ‘made in Italy’ e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull’ uomo”. E’ quanto ha annunciato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Lo Spallanzani – ha aggiunto l’assessore regionale – sta completando la ricerca dei volontari per la sperimentazione”. “Oggi – ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia – sono arrivate Allo Spallanzani le prime dosi del ... Leggi su lanotiziagiornale

