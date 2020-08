Allerta Meteo Sabato 8 Agosto, violenti temporali al Sud: allarme alluvioni in Calabria e Sicilia, picchi di 120mm (Di venerdì 7 agosto 2020) Allerta Meteo – Non ci sono sostanziali cambiamenti in riferimento alla previsione per la giornata di domani. Era già stato computata ancora una diffusa instabilità su diverse aree meridionali, essenzialmente tra la Lucania, la Calabria e i settori nordorientali della Sicilia, quindi con azione instabile ancora persistente, ma via via sempre più circoscritta anche al Sud: pochi o scarsi fenomeni, infatti, nel corso di domani, sulla Puglia e sulla Campania, magari qualcuno più probabile sul Sud Salernitano. Naturalmente alta pressione in ulteriore espansione sul resto d’Italia, con sole e caldo prevalenti e ancora più caldo per domani, fino a punte di 36°C sulle pianure settentrionali e del medio Tirreno. Da considerare soltanto, relativamente alle regioni ... Leggi su meteoweb.eu

