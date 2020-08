Allerta Meteo, il maltempo insiste al Sud, allarme arancione anche per sabato in Calabria e parte della Sicilia. Le MAPPE e i BOLLETTINI della Protezione Civile (Di venerdì 7 agosto 2020) Allerta Meteo – Il maltempo insisterà al Sud anche nella giornata di domani, a causa di un ciclone sul Mar Ionio. La Protezione Civile prevede ancora Allerta arancione per domani, sabato 8 agosto, sulla Calabria e su parte della Sicilia nordorientale. Di seguito i BOLLETTINI e le MAPPE. Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale del 07 agosto 2020 Precipitazioni: – sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati moderati; – da ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE meteo-idro domani, sabato #8agosto, in Calabria e in Sicilia ?? #allertaGIALLA in 4 regioni Cons… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, #3agosto, in Lombardia ed Emilia-Romagna. ??#allertaGIALLA su 10 regioni. ? Ancora piogge… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 r… - dimagium : ?? #allertaARANCIONE meteo-idro domani, sabato #8agosto, in Calabria e in Sicilia ?? #allertaGIALLA in 4 regioni Cons… - ZioScozza : RT @longo_paolo: Ieri abbiamo fatto il Panico.. Purtroppo l'allerta meteo ha bloccato l'evento di stasera al Lido Katia, che verrà recupera… -