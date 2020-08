Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme di livello 2 per nubifragi e tornado al Centro-Sud: rischio alluvioni lampo (Di venerdì 7 agosto 2020) Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo il Centro-Sud dell’Italia con nubifragi e grandine si intensifica oggi e per questo motivo Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 e 2 per il Centro-Sud dell’Italia, Montenegro, Albania, Grecia occidentale e acque marine circostanti principalmente per nubifragi e tornado non supercellulari (trombe marine). livello 1 per Grecia orientale, Bulgaria occidentale, Macedonia settentrionale e Serbia meridionale principalmente per nubifragi e in misura minore, grandi di grandi dimensioni. livello 1 per parti della Spagna principalmente per forti raffiche di ... Leggi su meteoweb.eu

