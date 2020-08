Allerta ghiacciaio di Planpincieux, il Cnr: “E’ allarmante, ma è un fenomeno naturale” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Il ghiacciaio Planpincieux sta attraversando un processo che si è già verificato in precedenza, come conseguenza del caldo estivo, anche prima degli effetti dovuti al cambiamento climatico”, lo ha detto all’AGI Renato Colucci, glaciologo e ricercatore presso l‘Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), commentando il possibile crollo del ghiacciaio Planpincieux sul Monte Bianco, che ha mobilitato interventi di evacuazione e prevenzione. Ma lo stato di Allerta non sorprende dato che storicamente questi eventi estremi si sono succeduti diverse volte. Lo scorso anno in Svizzera sono bastate due settimane per fondere 800 milioni di tonnellate di ghiaccio, che hanno causato una violenta alluvione a Zermatt. “E’ ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Completata l'evacuazione della #ValFerret in seguito all'allerta per il ghiacciaio di #Planpincieux sul… - Agenzia_Ansa : Allerta #ghiacciai per il #caldo pericolo di crolli per il #Planpincieux sul #MonteBianco. In corso l'evacuazione d… - RaiNews : Occhi puntati sul ghiacciaio del Planpincieux, sopra la val Ferret, sul Monte Bianco, a nord di Courmayeur, dove ci… - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: Temperatura in aumento, allerta alta per il #ghiacciaio #clima #ValFerret - Dome689 : RT @TgLa7: Temperatura in aumento, allerta alta per il #ghiacciaio #clima #ValFerret -