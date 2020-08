Allerta Covid, casi in aumento nel mondo: USA supera 160mila morti (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Allerta Covid-19 nel mondo dopo l’aumento di casi quasi ovunque. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito: qui, secondo i dati della Johns Hopkins University, si sono registrati nelle ultime 24 ore 2mila vittime, tornando a registrare un aumento dei decessi per la prima volta dopo tre mesi. Gli USA superano così la soglia dei 160mila decessi per Covid-19, 160.090 il dato preciso, a fronte di 4.881.974 casi confermati. Dall’inizio della pandemia sono guarite 1.598.624 persone. Trend dei casi in aumento anche in tutta l’America Latina: il Messico supera le 50mila vittime con 50.517 decessi a fronte di 462.690 ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Covid Allerta Covid, casi in aumento nel mondo: USA supera 160mila morti Teleborsa Sale ancora l’indice Rt in Italia: ecco la situazione (stabile) del Piemonte

ROMA – Se da una parte la situazione dell’epidemia di Covid-19 in Italia resta “non critica“, dall’altra l’Istituto superiore di sanità registra i primi concreti “segnali di allerta” dall’inizio della ...

Covid-19, un solo nuovo positivo E’ una moldava già colpita dal virus

FERRARAMentre a livello nazionale il Comitato tecnico scientifico annuncia che l’indice di contagio da Covid 19 è superiore a 1 e dunque ci sono di nuovo segnali di allerta, l’andamento epidemiologico ...

