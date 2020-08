ALLERTA COVID-19 IN REGIONE: ECCO COSA STA SUCCEDENDO (Di venerdì 7 agosto 2020) Avevano deciso di festeggiare la Maturità 2020 partecipando ad un viaggio organizzato da un’agenzia di Brescia in Croazia, sulla famosa isola di Pag, ma al ritorno una di loro ha cominciato a manifestare febbre alta e tosse. Sottoposte a tampone, sono risultate entrambe positive al Coronavirus. È quanto è successo a due 18enni di Padova, che il 25 luglio scorso erano partite alla volta del paese dei Balcani a bordo di un bus, e poi di un traghetto, e poi al rientro l'1 agosto hanno avuto i primi sintomi. Altre 24 persone, tutti giovani di età compresa tra i 18 e i 19 anni, e per la maggior parte veneti, che viaggiavano con le due amiche, sono stati posti in isolamento in attesa dei risultati dei test a cui pure sono stati sottoposti per verificare l'eventuale contagio. I sintomi della 18enne non sono gravi, mentre l’altra positiva ... Leggi su howtodofor

fanpage : Positivi al Covid dopo viaggio in Grecia vanno a una festa: allerta focolaio - Davide13558992 : @FrancescoSorti4 @repubblica No. Il malato non mette nessun dato sull'app. In caso di ricovero per covid la struttu… - valentinadigrav : RT @danieledann1: ?? #Coronavirus, bollettino: oggi, +402 nuovi casi e 6 morti. A #Bergamo e #Mantova è boom di contagi. 58.673 i tamponi fa… - UmbriaDomani : Covid, segnali di allerta in 12 regioni: l'indice Rt sopra 1. Umbria piccolo innalzamento allo 0,58, Coletto 'modes… - AlessandroP_69 : Viviamo i tempi impossibili da decifrare, apocalittici in senso afflittivo. Stanotte ho sognato il mobilitarsi di u… -

Ultime Notizie dalla rete : ALLERTA COVID Allerta Covid in Veneto, 18enni tornano positive da viaggio in Croazia in bus: 24 in isolamento Fanpage.it Coronavirus: 19 mln casi nel mondo, allarme giovani

Il numero dei casi di coronavirus ha superato quota 19 milioni nel mondo, tra record di contagi e un ritorno dell’epidemia che non risparmia nessun angolo del Pianeta e che vede anche l’Africa superar ...

Coronavirus, Contagi ancora in aumento,+402. Calano le vittime. Rt sopra 1 in 12 regioni

Salgono ancora i contagi per coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fanno salire il totale a 24 ...

Il numero dei casi di coronavirus ha superato quota 19 milioni nel mondo, tra record di contagi e un ritorno dell’epidemia che non risparmia nessun angolo del Pianeta e che vede anche l’Africa superar ...Salgono ancora i contagi per coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fanno salire il totale a 24 ...