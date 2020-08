Alitalia, i lavoratori di Linate annunciano lo sciopero: “A rischio 500 posti” (Di venerdì 7 agosto 2020) Uno sciopero generale della durata di 24 ore del trasporto aereo fissato per il 25 settembre 2020. Per dire no alla produzione di centinaia di esuberi. A organizzare la protesta sono stati i lavoratori di Linate riuniti sotto la sigla del Cub, la Confederazione Unitaria di Base, che ha puntato il dito contro Alitalia e la sua decisione di fare autoproduzione per quanto riguarda i servizi di handling nell’aeroporto lombardo, il terzo per dimensioni della Regione. Tanti i posti di lavoro che rischiano improvvisamente di saldare, in un momento già particolarmente delicato a causa della crisi economica che si è abbattuta per tutto il Paese. Entrando nel merito della vicenda, oggetto del contendere sono i cosiddetti servizi di handling, insieme di attività svolte all’interno degli ... Leggi su ilparagone

