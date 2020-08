Albano. Investiti sulle strisce donna incinta e un bambino di 3 anni (Di venerdì 7 agosto 2020) Stava attraversando sulle strisce pedonali che si trovano proprio all’altezza del Commissariato di Albano, su Borgo Garibaldi, ieri sera alle 20:30, la famigliola formata da padre, madre e bimbo di tre anni, quando è arrivato un Suv guidato da un 40enne del posto che, probabilmente a causa di una distrazione, ha preso in pieno tutti e tre, scaraventandoli a terra. Ad avere la peggio il bambino, che ha riportato un taglio alla testa. Sul posto dopo pochi istanti è giunta una pattuglia della Polizia Stradale di Albano che stava transitando proprio da via Appia e i sanitari del 118 con 3 ambulanze. La famiglia è stata soccorsa e trasportata al Policlinico Gemelli, dove tutti i componenti della famiglia, di origine pakistana, sono in osservazione: la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

