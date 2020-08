Agente Pandev: «Genova è casa sua, ha ancora un anno di contratto» (Di venerdì 7 agosto 2020) L’Agente di Goran Pandev, Leo Corsi, ha parlato ai microfoni di TMW del futuro dell’attaccante macedone Leo Corsi, Agente di Goran Pandev, ha parlato ai microfoni di TMW del futuro dell’attaccante macedone. Le sue parole. GENOA – «Il presidente stravede per lui. E’ la certezza da cui ripartire. Chiuderà la carriera al Genoa. Peraltro Goran è di fatto italiano, ha la cittadinanza e tre figli nati in Italia. A gennaio c’era stato un romantico ritorno di fiamma dell’Inter ma c’era da salvare il Genoa, è legato ai colori rossoblù e non avrebbe mai lasciato Genova. Aggiungo che è anche un punto di riferimento della sua nazionale che si giocherà l’accesso agli Europei. E’ il faro di una squadra in cui ... Leggi su calcionews24

