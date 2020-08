Affido figli: il bimbo di due anni può dormire dal papà (Di venerdì 7 agosto 2020) Una notte a settimana il bimbo può dormire dal papàIl bambino manifesta disagio al momento del distacco dalla mammaSenza la prova di un pregiudizio per il minore va garantita la bigenitorialitàUna notte a settimana il bimbo può dormire dal papàTorna su La Cassazione con l'ordinanza n. 16125/2020 riconosce a un papà il diritto di trascorrere almeno una notte a settimana con il figlio di due anni, perché non è stato dimostrato che il bimbo subirebbe alcun pregiudizio. In casi come questi, nell'interesse del minore, deve essere garantita la bigenitorialità. La Corte d'Appello accoglie infatti in parte il reclamo sollevato da un padre contro il decreto del Tribunale, riconoscendogli la possibilità di ... Leggi su studiocataldi

