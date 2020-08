Aereo si spezza in due e finisce fuori pista in India: morti e feriti tra i 200 passeggeri a bordo [VIDEO] (Di venerdì 7 agosto 2020) Un velivolo della Air India Express è uscito fuori pista all’aeroporto di Kozhikode nel Kerala. Lo riportano i media Indiani, secondo cui la fusoliera si è letteralmente spezzata in due parti. Il velivono proveniva da Dubai. I soccorritori sono al lavoro e si temono vittime. L’incidente è avvenuto mentre nella zona cadeva una fitta pioggia. Secondo il quotidiano “Hindustan Times”, al momento si contano due morti e 40 feriti. Secondo le prime ricostruzioni, l’Aereo si e’ spezzato in due subito dopo aver toccato il terreno (reso viscido dalle forti piogge degli ultimi giorni) ed e’ finito in una gola profonda circa nove metri. Secondo quanto riferito dall’emittente ... Leggi su meteoweb.eu

