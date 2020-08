Aereo con 191 passeggeri si schianta all’atterraggio: morti e feriti (Di venerdì 7 agosto 2020) Un Aereo dell’Air India con 191 persone a bordo e proveniente da Dubai è uscito di pista e si è spezzato in più parti durante un atterraggio nell’aeroporto di Kozhikode, conosciuta anche come Calicut, nello Stato del Kerala, nel sud del Paese. Secondo quanto riportano i media locali, sono tre le vittime accertate al momento, una delle quali è il pilota dell’Aereo, ma almeno 40 persone sono rimaste ferite. L’agenzia indiana ANI scrive che l’Aereo era partito da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, con destinazione Calicut, dove si è schiantato verso le 19.45 locali (le 16.15 italiane). Il Boeing 737 si è rotto in più parti dopo essere andato fuori pista durante la fase di atterraggio.



