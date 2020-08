Aereo Air India con 190 passeggeri si schianta durante l'atterraggio. Almeno 14 morti (Di venerdì 7 agosto 2020) Tragedia in India: un Aereo dell'Air India Express con 190 persone a bordo proveniente da Dubai è uscito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto Calicut, in Kerala, nel sud del Paese. Al ... Leggi su tg.la7

ItalianAirForce : Un riassunto dell’operazione @NATO di Air Policing Northern Lightning II, giunta al termine a fine luglio: velivoli… - SkyTG24 : India, aereo passeggeri si schianta in fase di atterraggio: si temono vittime - massimomartini : #India L'aereo è precipitato in pista rompendosi in due. #India Un aereo di Air India è stato diviso in due dura… - CretellaRoberta : India: incidente aereo in Kerala, almeno 14 morti e 15 feriti gravi: Air India da Dubai fuori pista per piogge. 191… - campara1966_luc : RT @SkyTG24: India, aereo passeggeri si schianta in fase di atterraggio: si temono vittime -