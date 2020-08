Adescava minorenni in rete per pedopornografia: arrestato (Di venerdì 7 agosto 2020) . È finito in manette un giovane 25enne del Termano dopo le indagini dei carabinieri Adescava minorenni in rete facendosi inviare foto e video sotto minaccia che poi usava a scopi pedopornografici. arrestato un 25enne del Termano, dopo un’inchiesta condotta dai carabinieri di Scandiano (Reggio Emilia) a cura della … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

24emilia : Reggio. Con minacce adescava minorenni su Telegram per fini pedopornografici | 24Emilia - il_burocrate : @marioadinolfi Ma che è ‘sto tweet?! Ognuno ha il diritto di stare con chi vuole: è andato bene per la Pascale che… -