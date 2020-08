Addio a Ivo Galletti, il papà della mortadella si spegne a 100 anni (Di venerdì 7 agosto 2020) Muore a 100 anni Ivo Galletti, meglio conosciuto come il “papà della Mortadella”. L’intera città di Bologna a lutto per la scomparsa. Si è spento nella giornata di ieri, a 100 anni compiuti, il fondatore del colosso Alcisa, Ivo Galletti, meglio noto come il papà della mortadella. Galletti, da sempre è una figura storica per … L'articolo Addio a Ivo Galletti, il papà della mortadella si spegne a 100 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

È morto a 100 anni l'imprenditore che fondò l'Alcisa e che, dal 1973, era proprietario del Diana. Domani i funerali a Piumazzo.

Aveva compiuto cento anni a marzo, vissuti da Cavaliere, con eleganza e semplicità, fra la mortadella e i tavoli del 'Diana' ...

