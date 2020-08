Accordo Grecia-Egitto sui confini marini contro la Turchia (Di venerdì 7 agosto 2020) Grecia ed Egitto hanno stretto un Accordo che traccia “le frontiere marittime e crea una zona economica esclusiva fra i due Paesi”. Il patto, dichiaratamente contro la Turchia, è stato firmato dai ministri degli Esteri di Egitto e Grecia, Sameh Shoukry e Nikos Dendias. L’intesa, ha spiegato Shoukry in conferenza stampa, “riflette le relazioni privilegiate fra i due Stati e consente di trarre profitto dalle risorse che si trovano in quell’area”, in particolare gas e petrolio. Dendias invece ha sottolineato che l’Accordo di oggi “segna una nuova tappa delle relazioni” fra Cairo e Atene, che consentirà ai due Paesi “di fare fronte, fianco a fianco, a tutte le sfide”. Il ... Leggi su italiasera

