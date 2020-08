Abebe Bikila, il maratoneta scalzo, libero ma prudente (Di venerdì 7 agosto 2020) Oggi nasceva Abebe Bikila, considerato come il più grande maratoneta di tutti i tempi. Un mito integro e mai dimenticato, che visse il suo sport pulito con amore e passione, lontano dal business. La vita del maratoneta Abebe Bikila Abebe Bikila nacque il 7 agosto del 1932 a Jato, a circa 130 Km da Addis … Leggi su periodicodaily

Abebe Bikila inizia ad allenarsi seriamente a 24 anni, sostenuto dallo svedese Onni Niskanen. Diventa celebre con la vittoria alle Olimpiadi di Roma del 1960: qui passa alla storia per la sua corsa se ...

Dalla celebrazione all’apocalisse

