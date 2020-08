AAA infermieri ed operatori sociosanitari cercasi: ‘Sereni orizzonti’ cerca personale in provincia di Roma (Di venerdì 7 agosto 2020) AAA cercasi con urgenza in tutta Italia almeno un centinaio di infermieri e operatori sociosanitari da impiegare nelle strutture del gruppo “Sereni Orizzonti”, azienda leader in Italia nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti. I contratti proposti sono di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato oppure in rapporto di libera professione. «Da ormai molto tempo Covid free, le RSA del gruppo si sono aperte dopo diversi mesi a nuovi ingressi e la rinnovata, forte richiesta sul territorio dei nostri servizi sta determinando un significativo aumento dell’offerta di lavoro» spiega Vittorio Pezzuto, responsabile delle relazioni esterne di “Sereni Orizzonti”. Si tratta di una notizia buona e per certi versi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : AAA infermieri ed operatori sociosanitari cercasi: ‘Sereni orizzonti’ cerca personale in provincia di Roma - gazzettadilucca : AAA cercasi -

Ultime Notizie dalla rete : AAA infermieri AAA infermieri ed operatori sociosanitari cercasi: ‘Sereni orizzonti’ cerca personale in provincia di Roma Il Corriere della Città È caccia a infermieri e oss per la residenza Belvedere

Il gruppo Sereni Orizzonti ricerca con urgenza nuovo personale per la struttura Con l’emergenza Covid molti lavoratori sono stati assunti nella sanità pubblica BARGA. Lavoro, caccia a infermieri e ope ...

Cercansi infermieri e oss in provincia di Alessandria

«AAA cercasi con urgenza in tutta Italia almeno un centinaio di infermieri e operatori sociosanitari da impiegare nelle strutture del gruppo “Sereni Orizzonti”, azienda in Italia nella costruzione e g ...

Il gruppo Sereni Orizzonti ricerca con urgenza nuovo personale per la struttura Con l’emergenza Covid molti lavoratori sono stati assunti nella sanità pubblica BARGA. Lavoro, caccia a infermieri e ope ...«AAA cercasi con urgenza in tutta Italia almeno un centinaio di infermieri e operatori sociosanitari da impiegare nelle strutture del gruppo “Sereni Orizzonti”, azienda in Italia nella costruzione e g ...