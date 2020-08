A Silverstone il GP del 70 anniversario della F1. Le parole di Leclerc e Vettel (Di venerdì 7 agosto 2020) Le dichiarazioni di Leclerc e Vettel in occasione del secondo GP a Silverstone, il Gran Premio del settantesimo anniversario della Formula 1. In occasione dei settant’anni della Formula 1 si corre (per la seconda volta) a Silverstone, nuovo banco di prova per la Ferrari reduce da un podio con il solito Charles Leclerc. GP Silverstone, Leclerc: “Non credo che il passo sia stato così diverso tra le macchine” Non è pienamente soddisfatto Charles Leclerc per un inizio di stagione complicatissimo, figlio di una monoposto tutt’altro che competitiva. Il Predestinato in occasione del primo GP a Silverstone ha ridotto il gap con le avversarie ... Leggi su newsmondo

SkySportF1 : La conferenza stampa dei piloti della Ferrari Vettel e Leclerc prima del weekend di Silverstone #SkyMotori #f1… - SkySportF1 : .@LewisHamilton DOMINA a Silverstone per la 7^ vittoria ma nel finale ha rischiato tantissimo ?? gli highlights del… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: La conferenza stampa dei piloti della Ferrari Vettel e Leclerc prima del weekend di Silverstone #SkyMotori #f1 #Formula1 ht… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Vettel, conferenza del GP 70° anniversario F1: 'Ho tante possibilità, senza stress' #SkyMotori #F1 #Formula1 - DeleddaAlessio : Prove libere tranquille per Alessio nel 5° appuntamento della #F3 nuovamente sul circuito di #Silverstone #F170. Il… -